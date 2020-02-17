Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapınca yakayı ele verdi

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen jandarma aracına çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırım taşına çarptı.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yapınca yakayı ele verdi, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen jandarma aracına çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırım taşına çarptı. Trafik ekipleri, kaza yapan şahsa ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmaktan, motosiklet sahibine de ehliyetsiz kişiye motosiklet vermekten toplam 5 bin 498 TL ceza yazdı.


Edinilen bilgiye göre, Sinan A. isimli sürücü kullandığı motosikletle Antalya Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Sinan A,, uygulama noktasının yakınında bulunan Antbirlik kavşağında trafik lambalarında beklemekte olan jandarma aracına çarpmamak için refüjdeki kaldırım taşına çarparak kaza yaptı.


Motosikletin ön bölümünün parçalandığı kazayı motosiklet sürücüsü Sinan A. yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, Sinan A'ya sürücü belgesi ve kaskı olmadan motosiklet kullanmak suçundan 2.605 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye motosikletini vermek suçundan 2. 893 TL olmak üzere toplam 5.498 TL para cezası uyguladı. Ayrıca muayene ve sigortası bulunmayan motosiklet, trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi. - ANTALYA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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