Son Dakika Haberleri: Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı

16 dakika önce

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı Daha önce hamile kadına saldıran şahıs trafikte dur ihtarına uymayınca polisle yaşanan kovalamacada kaza yaptıHATAY - Hatay'da, asayiş uygulaması sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçarken kaza yaptı.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı
Daha önce hamile kadına saldıran şahıs trafikte dur ihtarına uymayınca polisle yaşanan kovalamacada kaza yaptı
HATAY - Hatay'da, asayiş uygulaması sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçarken kaza yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi 75. bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda iddiaya göre, daha önce 8 aylık hamile kadına tekme atarak saldırmasıyla gündeme gelen 01 FS 029 plakalı otomobilin sürücüsü F.İ., asayiş uygulaması sırasında polislerin "dur" ihtarına uymadı. Polis ile F.İ. arasında yaşanan kısa süreli kovalamacada, şahıs kaza yaparak durabildi. Kazada yaralanan F.İ., olay yerine çağrılan ambulansla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer yandan, polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada bir adet silah ele geçirilirken, F.İ.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.
Polisin Dur ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu projesi ile 1 saatlik yol 5 dakikaya düştü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 02:46:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]