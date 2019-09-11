Son Dakika Haberleri: Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı

41 dakika önce

Sarıyer'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak geriye doğru kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, ticari otomobile çarparak durabildi.

Polisin

Sarıyer'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak geriye doğru kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, ticari otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonucunda ticari otomobilde bulunan müşteri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 04.45 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sivil polis ekipleri Muhammet Yıldırım idaresindeki 34 UM 1747 plakalı otomobilden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri, otomobili takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.


Polis ekipleri daha sonra otomobilin önünü kesmek için bir yerde durdu. Ekipleri gören otomobil sürücüsü bu sefer geriye doğru kaçmaya başladı. Süratli bir şekilde geriye doğru kaçan Muhammet Yıldırım, Tahsin Bozkurt idaresindeki 34 TJP plakalı ticari otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Muhammet Yıldırım, olay yerinden kaçmak istedi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü kaçamadan yakaladı. Kazada ticari otomobilin içinde müşteri olarak bulunan Mustafa Çınar'da yaralandı.


Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Çınar'ı olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırdı.


Kaza sonrasında polislerden kaçmak isteyen sürücüye de alkol kontrolü yapıldı. Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin yoğunlaştığı Sarıyer istikameti araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Sarıyer, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İranlı şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık kamerada
Polisin dur ihtarına uymayan rap sanatçısı Brian J. Quinones, canlı yayında beş el ateş edilerek öldürüldü Kayseri-sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktı Polisin tabancasını almak isteyen şüpheliyi, kafasına ateş ederek öldürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 07:12:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ticari otomobile çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]