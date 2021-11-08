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Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı

08.11.2021 23:04
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil taklalar atarak durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Göktepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesi çıkışında yer alan kontrol noktasında polislerin dur ihtarına uymayan G.Ö. idaresindeki 67 ABT 241 plakalı Tofaş marka otomobil, 1 kilometre sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göktepe mevkiinde taklalar atarak refüje çıktı. Kazada sürücü G.Ö. ile araçta bulunan A.B. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından iki ayrı ambulansla ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Sürücü ve yolcunun alkollü oldukları iddia edildi.

Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, kaza ile ilgili soruşturma

(İsmail Yasin Akçın - Ertuğrul Yüksel/İHA)

Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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