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Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs, çaldığı malzemeleri atarak kaçtı - Son Dakika

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs, çaldığı malzemeleri atarak kaçtı

01.02.2022 14:30
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs, çaldığı malzemeleri atarak kaçtı

Siirt'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dur ihtarına uymayıp kaçan 2 hırsızdan 1'i yakalandı.

Siirt'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dur ihtarına uymayıp kaçan 2 hırsızdan 1'i yakalandı. Kaçan şahısın yere attığı poşette 21 adet cep telefonu, 2 adet tablet ve çeşitli elektronik cihazlar çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, kent merkezi Conkbayır Mahallesi 302. sokak üzerinde durumundan şüphelenilen ve durmaları istenen ancak kaçmaya çalışan 2 şüpheli şahıstan M.B., aranan şahıslardan olmadığı anlaşıldığı, şahsın üzerinden herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi. Dur ihtarına uymayarak kaçan diğer şüphelinin koşarken bir adet poşet düşürdüğü, poşetin içerisinde çalıntı malzeme olduğu değerlendirilen 21 adet cep telefonu, 2 adet tablet ve beraberindeki çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildiği belirtildi. M.B adlı şahıs ve ele geçirilen malzemeler gerekli işlemler için Cumhuriyet polis Merkezine teslim edildiği, kaçan şahsın F.A. olduğu tespit edilmiş olup, şahsın yakalanması yönünde çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - SİİRT

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Tablet, Asayiş, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs, çaldığı malzemeleri atarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıs, çaldığı malzemeleri atarak kaçtı - Son Dakika
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