Son Dakika Haberleri: Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 20 Kilometrelik Kovalamanın Ardından Yakayı Ele Verdi

Polisin 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 20 Kilometrelik Kovalamanın Ardından Yakayı Ele Verdi

1 saat önce

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi Yakalanan otomobil içerisinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındıADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil 20 kilometrelik...

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 20 kilometrelik kovalamanın ardından yakayı ele verdi
Yakalanan otomobil içerisinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Otomobil içerisinde sürücüde dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.
Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan 31 MA 3947 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu vatandaş yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Adana, Suriye, 3. Sayfa
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