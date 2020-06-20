Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı - Son Dakika



Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı



AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otomobiliyle bekçi Gökhan Kara'ya (27) çarptı. Kara yaralanırken, kovalamaca sonucu yakalanan Murat Ç. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Taşpazar Mahallesi Ebulfelz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine Murat Ç.(32) yönetimindeki 68 AAG 349 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Murat Ç. kaçmaya çalışırken, bekçi Mehmet Gökhan Kara'ya çarptı. Savrulan Kara yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kara, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından Murat Ç., Sanayi Mahallesi 2062 Sokak'ta yakalanıp, gözaltına alındı.