Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, arkadaşı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, arkadaşı yakalandı

05.10.2022 14:15
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, arkadaşı yakalandı

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mükremin G., aracı yol kenarına park edip kaçtı; arkadaşı Emrah S. ise gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Mükremin G., aracı yol kenarına park edip kaçtı; arkadaşı Emrah S. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis, Mükremin G.'nin kullandığı 42 FNG 17 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ise hızını artırıp kaçtı. 15 dakika kaçan sürücü, ardından aracı Yeniköy Mahallesi Aygördü Sokak'ta terk edip ayrıldı. Sürücünün yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Emrah S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mükremin G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, arkadaşı yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:28 Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda! Avrupa ülkeler anlaştı
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrasında yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, arkadaşı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement