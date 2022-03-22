Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

22.03.2022 19:13
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı aracıyla ağaca çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçtığı aracıyla ağaca çarpması sonucu yaralandı.

Seydişehir Alaylar 1 Mahallesi 152159 Sokak'ta 18 AT 367 plakalı otomobiliyle ilerleyen N.Y (17), polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü N.Y, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.Y'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

???????

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

YORUMLAR
500
Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı Seydişehir'de 3 bin karaçam ve sedir fidanı dağıtıldı Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı Konya'da şüphe üzerine durdurulan araçta aranan şahıs yakalandı

Seydişehir, Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:57 Hurma fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 zamlandı
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement