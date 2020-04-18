Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalama sonucu yakalandı - Son Dakika

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalama sonucu yakalandı
6 saat önce
Antalya'da, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ve beraberinde arkadaşı ile kaçan sürücü B.F. (23) kovalamaca sonunda yakalandı.
Antalya'da, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ve beraberinde arkadaşı ile kaçan sürücü B.F. (23) kovalamaca sonunda yakalandı.
*- Arkasına taktığı Türk bayrağı ile plakasını gizleyen sürücü B.F ve arkadaşı H.K'ye yaklaşık 15 bin lira cezai işlem uygulandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin rutin kontrol sırasında B.F.'nin kullandığı 07 YTK 89 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan B.F., beraberinde arkadaşı H.K ile kaçmaya başladı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan B.F. arkadaşı H.K'nin de hayatını tehlikeye atarak önce ara sokaklarda sonra ana arterlerde kaçmaya devam etti. Yaklaşık 45 dakika kaçan ikili daha sonra otomobili apartman otoparkına bırakarak yaya kaçmaya başladı. Gelen takviye ekiplerin de desteğiyle B.F ile H.K yakalandı. Yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ikazına uymayan ikiliye 'kent trafiğini tehliyeke sokmak' ve 'yasağa rağmen sokağa çıkmak' suçlamalarından yaklaşık 15 bin lira ceza kesildi. İkilinin plakayı gizlemek için otomobilin arkasına Türk bayrağı astıkları ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:44 Kaynak: DHA
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