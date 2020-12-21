Polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı - Son Dakika

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında beton bariyerlere çarpınca otomobilini bırakıp kaçtı.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı MALATYA - Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında beton bariyerlere çarpınca otomobilini bırakıp kaçtı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 44 FE 600 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücü ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında otomobil cadde üzerinde beton bariyerlere çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabilirken, sürücü aracını bırakarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Bölgede şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler çok sürmeden araç sürücüsü V.Ö.'yü Sivas Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Olaya karışan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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