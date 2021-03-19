Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı

19.03.2021 21:14

Edinilen son dakika haberine göre Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı Elektrik direğine çarpıp kaçan sürücü, kavşakta otomobile çarparak takla attı Gözaltına alınmak istemeyen sürücü güçlük çıkarttı Düzce'nin Bahçeşehir Bağlantı yolunda şüpheli hareketlerde bulunan sürücüye polis ekipleri dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı

Elektrik direğine çarpıp kaçan sürücü, kavşakta otomobile çarparak takla attı

Gözaltına alınmak istemeyen sürücü güçlük çıkarttı

DÜZCE - Düzce'nin Bahçeşehir Bağlantı yolunda şüpheli hareketlerde bulunan sürücüye polis ekipleri dur ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağında başka bir araca çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanmazken, gözaltına alınmamak için güçlük çıkarttı.

Olay Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ender Y. İdaresindeki 81 AAY 694 plakalı Mazda otomobil, Yahyalar Mahallesi'nde şüpheli hareketleri sonrasında polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Sürücü 'dur' ihtarına uymayıp Yahyalar köprüsünde elektrik direğine çarpmasına rağmen hızla kaçmaya devam etti. Bahçeşehir Bağlantı yolundan Düzce istikametine seyir halinde iken Muhsin Yazıcıoğlu bulvarında Barış G. İdaresindeki 81 BG 681 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Ender Y., kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan otomobil sürücüsü polis ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılırken, gözaltına alınmamak için güçlük çıkarttı. Polis arabasına güçlükle alınan sürücü Ender Y. Gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeni ile tek şeritten devam eden trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı
Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı

Bahçeşehir, Otomobil, Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapıp takla attı - Son Dakika


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