Son Dakika Haberleri: Polisin "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ters Şeride Girdi, Kaza Yaptı Sonrada Kaçtı

Polisin "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ters Şeride Girdi, Kaza Yaptı Sonrada Kaçtı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü ters şeritte seyir halinde iken kaza yaptı.

Polisin
Afyonkarahisar'da polisin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü ters şeritte seyir halinde iken kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, araç sürücüsünün ise kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza Afyonkarahisar- Konya Karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Süleyman Ö., idaresindeki 10 AAE 298 plakalı otomobil Afyonkarahisar-Konya istikametinde polisin dur ihtarına uymayarak, kavşaktan ters istikamete geçti. Bu sırada karşıdan gelen başka bir otomobile çarpan otomobil takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü Süleyman Ö. ise kaza yerinden kaçtı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede kaçan sürücüyü arama çalışması başlatırken, kaza öncesi de Süleyman Ö., idaresindeki 10 AAE 298 plakalı otomobilin birçok aracı tehlikeye soktuğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin tahkikat sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İniş Yaparken Kaza Yapan Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı 68 Yaşındaki Talihsiz Adamın, Öldürülme Anı Kamerada!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 03:33:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ters Şeride Girdi, Kaza Yaptı Sonrada Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]