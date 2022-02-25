Polisin dur ihtarına uymayarak çarparak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Polisin dur ihtarına uymayarak çarparak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

25.02.2022 00:57
Polisin dur ihtarına uymayarak çarparak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Samsun'da polisin dur ihtarına uymayarak polise çarpıp yaralamasına sebep olan araçta bulunan 3 kişi tutuklandı.

Samsun'da polisin dur ihtarına uymayarak polise çarpıp yaralamasına sebep olan araçta bulunan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Hastane Mahallesi İkinci Bulvar yolu üzerinde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada şüpheli bir otomobili durdurulmak istendi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan araçtakiler kaçmak istedi. Bu sırada polis memuru A.B.'ye çarpan otomobil kaçıp kayıplara karıştı. Kazada yaralanan polis memuru A.B. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis yaptığı takip sonucu kaçan araçta bulunanları yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen K.Y.(27), S.A.D. (22) ve A.D.(23) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, "Görevli memura mukavemet ve kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

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Hastane, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin dur ihtarına uymayarak çarparak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin dur ihtarına uymayarak çarparak yaralanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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