Polisin 'Dur' İhtarına Uymayarak Kaçan Otomobildekiler, Yola 'Uyuşturucu' Madde Attı
53 dakika önce
BOLU'da, uygulama noktasından kaçan otomobilden yola atılan uyuşturucu madde, polisin araması sonucu bulunurken, yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
BOLU'da, uygulama noktasından kaçan otomobilden yola atılan uyuşturucu madde, polisin araması sonucu bulunurken, yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, saat 21.30 sıralarında TEM yolunda uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulmak istenen bir otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis
, Ankara
istikametine doğru kaçan otomobilin sürücüsünü yaklaşık 10 kilometre kovaladı. Kaçan otomobildekiler, iddiaya göre camdan yola uyuşturucu maddeyi attıktan sonra durdu. TEM yolunun Bolu Batı mevkiinde duran otomobildeki 3 kişi, polis tarafından kelepçelenerek yol kenarında bekletildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, çok sayıda polis yaklaşık 5 kilometrelik güzergah üzerinde yol kenarına atılan uyuşturucu maddeyi aradı. Yaklaşık 1 saat süren arama sonucu bir miktar skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Otomobilde bulunan T.B., M.Ö. ve Ç.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise detaylı arama yapılması için Bolu Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor. - Bolu
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:02 Kaynak: DHA
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