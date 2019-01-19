Son Dakika Haberleri: Polisin 'Dur' İhtarına Uymayarak Kaçan Otomobildekiler, Yola 'Uyuşturucu' Madde Attı

Polisin 'Dur' İhtarına Uymayarak Kaçan Otomobildekiler, Yola 'Uyuşturucu' Madde Attı

53 dakika önce

BOLU'da, uygulama noktasından kaçan otomobilden yola atılan uyuşturucu madde, polisin araması sonucu bulunurken, yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Polisin 'Dur' İhtarına Uymayarak Kaçan Otomobildekiler, Yola 'Uyuşturucu' Madde Attı, System.String[]
BOLU'da, uygulama noktasından kaçan otomobilden yola atılan uyuşturucu madde, polisin araması sonucu bulunurken, yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.30 sıralarında TEM yolunda uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulmak istenen bir otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, Ankara istikametine doğru kaçan otomobilin sürücüsünü yaklaşık 10 kilometre kovaladı. Kaçan otomobildekiler, iddiaya göre camdan yola uyuşturucu maddeyi attıktan sonra durdu. TEM yolunun Bolu Batı mevkiinde duran otomobildeki 3 kişi, polis tarafından kelepçelenerek yol kenarında bekletildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, çok sayıda polis yaklaşık 5 kilometrelik güzergah üzerinde yol kenarına atılan uyuşturucu maddeyi aradı. Yaklaşık 1 saat süren arama sonucu bir miktar skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Otomobilde bulunan T.B., M.Ö. ve Ç.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise detaylı arama yapılması için Bolu Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış

Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 00:55:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin 'Dur' İhtarına Uymayarak Kaçan Otomobildekiler, Yola 'Uyuşturucu' Madde Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]