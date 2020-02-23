Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Bağcılar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Polisin

Bağcılar'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Timleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Bağcılar- Esenler Tekstilkent mevkisinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen 4 şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ikazına uymayarak araçla kaçan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Tekstilkent mevkisinde yola kapanlı barikat kuran ekipleri gören araçtaki şüphelilerden biri polise silah doğrulunca ekipler havaya uyarı ateşi açtı.

Barikattan U dönüşü yaparak kaçmaya devam eden şüphelilerin içinde bulunduğu araca açılan ateşle şüphelilerden biri vuruldu.

Yaralı şüpheliyi belediye ekipleri buldu

Polisten kaçmaya devam eden şüpheliler, Esenler'de yol kenarında yaralı arkadaşları Ferhat K'yi (24) araçtan indirdikten sonra biri araçla 2'si de yaya olarak uzaklaştı.

Belediye ekiplerince yaralı halde bulunun Ferhat K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Kerem T. (18), İbrahim O. (26) ve yaşı küçük şüpheli M.F'yi yakaladı. Şüpheli M.F, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında satışa hazır bonzai, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti, kasten adam öldürmek ve yaralama" suçlarından emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. Yaralı Ferhat K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin polisten kaçtıktan sonra bir otel ve akaryakıt istasyonuna girdikleri anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar, Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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