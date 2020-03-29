Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart 04.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi İsmetpasa Caddesi üzerinde iki aracı şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "dur" ikazına uymayarak araçtan inen şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Yusuf Ç.(24), İsa Y.(22) ve Görkem K.(20) olay yerinde yakalandı.
Şüphelilerden Azat S'nin (20) kaçarken silahla polise 2 el ateş ettiği Yunus Emre Mahallesi 1386/1 sokak içerisinde yakalandığı, 2 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden İsa Y'nin 37 yağma, 2 kasten yaralama, silahlı terör örgütü üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, açıktan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma suçlarından, Azat S'nin 8 suçtan, Yusuf Ç'nin 9 suçtan, Görkem K'nin ise yaralama suçundan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisin kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü bildirildi.