Sürücü İlhan K., polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza, gece merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 DYK 44 plakalı otomobil, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından takibe alınan otomobil, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucu Alparslan Türkeş Bulvarı'daki, Adana Anadolu Lisesinin istinat duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan, isminin İlhan K. olduğu öğrenilen sürücü yaralandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisin 'dur' ihtarına uymayınca duvara çarptı - Son Dakika

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