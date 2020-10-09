Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücülerine ceza - Son Dakika

Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücülerine ceza

09.10.2020 20:13
Polisin

Eskişehir'de kullandıkları motosikletlerle aşırı hız yapıp, yaşanan anları sosyal medya video paylaşım sitesi üzerinden yayınlayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de kullandıkları motosikletlerle aşırı hız yapıp, yaşanan anları sosyal medya video paylaşım sitesi üzerinden yayınlayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül'de sosyal medya video paylaşım sitesinde "Sem Motovlog" isimli kanal tarafından yüklenen "Silahlı çevirme, 3 bin 700 lira ceza, gazlama" isimli 13 dakikalık videonun yayınlandığı söz konusu görüntülerin ise bazı basın organlarında yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede, 27 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşların, Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinden Ankara istikametine motosikletli kişilerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yarış yaptıkları yönünde ihbarın olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı istikamette bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü radar bildirim ekibimiz 6 motosikletin en az 160-170 kilometre hızla, hız ihlali yaptığını çevirme ekibine telsizle bildirmesi üzerine, çevirme ekibi de motosikletleri durdurmaya çalışmıştır. Kendini Youtuber olarak tanımlayan S.Ç. isimli kişinin çektiği ve daha sonra sosyal medyadan sildiği, ancak tarafımızdan daha önce kopyalanan görüntülerin ve radar aracının görüntülerinin incelemesinden, şahıslardan S.Ç'nin 260 kilometre sürat yaptığı, plakasını katlamak suretiyle gizlemeye çalıştığı, uygulama noktasından hızla kaçanlardan S.S.Y'nin ise 26 ACN 431 plakasındaki 'C' harfini 'O', '3' rakamını ise '8' yaparak 26 AON 481 olarak tahrifat yaptığı tespit edilmiştir."

"Motosiklet sürücülerine 9 bin 530 lira ceza"

Motosiklet sürücülerinden S.Y'nin ise polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadan kaçtığı grup üyelerinden S.T'nin ise polis memurlarının silah çekmek suretiyle durdurulduğu belirtildi.

Görüntülerde yer alan 6 kişiye polisin "dur" ihtarına uymamak, hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşmak, plakayı gizlemek ya da farklı okunacak şekilde değiştirmek suçlarından toplamda 9 bin 530 lira para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan incelemelerde yukarıda adı geçen şahısların daha önce de polisin dur ihtarına uymadıkları, birçok kural ihlali yaptıkları, bunlarla ilgili birçok ceza aldıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kişilerin yaptıkları ihlalleri gizlemek amacıyla plakaların harf ve rakam gruplarını değiştirdiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sürücülerin, plakaları katlayarak okunmasını engelledikleri, hız limitinin çok üzerinde ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarının belirlendiği, ayrıca sosyal medyada 29 Eylül'de yayınladıkları, kendi kural ihlallerini ve güvenlik güçleriyle hakaret nitelikteki konuşmalarını ve tahrifat yapılmış plakalarının yer aldığı görüntüleri kaldırmaları buna rağmen, sadece polisin durdurduğu anın görüntülerini vererek, algı yaratmaya çalıştıkları açıkça görüldüğü kaydedildi. Söz konusu olaya konu olan kişiler hakkında Eskişehir Valiliğince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Sosyal Medya, Para Cezası, Motosiklet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücülerine ceza - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yargıdan emsal olacak karar! Salgında işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova'da bir araya geldi İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi
Son Dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar araştırma yapacak Son Dakika: Türkiye'den yeni Navtex ilanı: Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar araştırma yapacak         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1629 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul dışında vakaların azalmadığı hiçbir il yok         
19:18
Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi         
18:38
Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı         
17:23
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı         
15:37
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 20:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücülerine ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei