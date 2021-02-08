Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı

Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı

09.02.2021 00:04

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Derince ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uyamayarak kaçan Selçuk E. (28) bahçe duvarından atlarken ayağı karıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uyamayarak kaçan Selçuk E. (28) bahçe duvarından atlarken ayağı karıldı. Hastaneye götürülen Selçuk E., tamamlanan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay 22.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Karakaş sokak üzerinde meydana geldi. Evinin önüne gelen polis ekiplerini gören Selçuk E., henüz bilinmeyen nedenle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında evin bahçe duvarından atlamak isteyen Selçuk E.'nin ayağı kırıldı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan Selçuk E., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Selçuk, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
00:03 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
23:33 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyecebilecek
23:29 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyebilecek
23:13 Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artıyor
23:09 Yaz aylarıyla birlikte boğulma vakaları arttı: Bir günde 5 şehirde 7 kişi hayatını kaybetti
22:29 Fransa'da polis tarafından öldürülen genç defnedildi
22:26 Fransa'da ölümü infiale yol açan 17 yaşındaki genç defnedildi
22:05 Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
22:00 Melis Sezen havuz başında leopar bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 01:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement