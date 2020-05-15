Polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü önce refuje ardından elektrik direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza; akşam saatlerinde Akçakoca - Düzce D-655 karayolu üzerinde Yığılca Işıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kara yolu üzerinde devriye atan polis ekipleri Düzce istikametine motosikleti ile seyir halinde giderken alkol alan sürücü Ö.D.'yi durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçarken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje ardından aydınlatma direğe çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Ö.D.'ye ilk müdahaleyi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki nöbetlerinden çıkan hemşireler yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından müdahale edilen yaralı motosiklet sürücüsü Ö. D. ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE