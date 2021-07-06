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Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca "hasımlarım var" dedi - Son Dakika

Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca "hasımlarım var" dedi

06.07.2021 06:31

Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca "hasımlarım var" dedi Polisten kaçan otomobil 10 kilometre sonra yakalandı, yolcu konumdaki kişinin üzerinde çelik yelek çıktı Adana'da polisin sabit denetleme yaptığı noktada 'dur' ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan otomobil 10...

Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca "hasımlarım var" dedi

Polisten kaçan otomobil 10 kilometre sonra yakalandı, yolcu konumdaki kişinin üzerinde çelik yelek çıktı

ADANA - Adana'da polisin sabit denetleme yaptığı noktada 'dur' ihtarına uymayıp dubalara çarparak kaçan otomobil 10 kilometre sonra önü kesilerek yakalandı. Yolcu konumunda bulunan kişi üzerinde çelik yelekle yakalandı. Çelik yelek giyen kişi, "Cezaevinden çıktım, hasımlarım var" diye kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda sabit yol kontrol uygulaması yapan polis, 34 BSR 166 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü uygulama noktasında dubaları devirerek kaçmaya başladı. Uygulama noktasındaki polis durumu telsiz ile bildirmesinin ardından aracın kaçış güzergahında önlem alındı.

Uygulama noktasından kaçan otomobil ara sokaklarda girerek yoluna devam etti. Bir süre sonra ana arter üzerine çıkan otomobil Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yakalandı. Bunun üzerinde Yüreğir Devriye Ekipleri, aracın kaçış güzergahında önünü keserek yakaladı.

Araçtan indirilen ismi öğrenilemeyen sürücü ve Azat D.'nin üzerleri arandı. Yapılan aramada Azat D.'nin kıyafetinin altına çelik yelek giydiği belirlendi. Gazetecilerin neden çelik yelek giydin sorusuna Azat D., "Cezaevinden çıktım, hasımlarım var" diye cevap verdi.

Sürücü ve çelik yelek giyen Azat D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahısların kaçtığı otomobil ise detaylı incelenmek üzere polis otoparkına çekildi.

Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca hasımlarım var dedi
Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca hasımlarım var dedi
Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca hasımlarım var dedi
Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca hasımlarım var dedi
Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca hasımlarım var dedi
Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca hasımlarım var dedi

Otomobil, Sarıçam, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis uygulamasından kaçtı, çelik yelekle yakalanınca 'hasımlarım var' dedi - Son Dakika


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