POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR, ARAÇLA MARKETİN DUVARINA ÇARPINCA YAKALANDILAR

ADANA'da 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçan sürücünün kullandığı plakasız hafif ticari araç marketin duvarına çarptı. Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.?yi araçta, H.Ç.?yi ise yaya olarak kaçmaya çalışırken yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ekim gecesi Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Ekiplerin takip ettiği sürücü, aracıyla sokağı dönerken direksiyon kontrolünü kaybedip, bir marketin duvarına çarptı.

Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.?yi araçta gözaltına aldı. Koşarak kaçmaya çalışan H.Ç. ise havaya ateş açılarak yakalandı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerden H.Ç.?nin 'Mala zarar verme' suçundan arandığı belirlendi.