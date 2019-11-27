Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 Pakistan ve 20 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Polisin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından çevre yolunda durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, 34 BTR 133 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi 'ndeki uygulama noktasında durdurmak istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu