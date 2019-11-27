Son Dakika Haberleri: Polisin "dur" ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Polisin 'dur' ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Polisin "dur" ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Polisin

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, 34 BTR 133 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından çevre yolunda durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 4 Pakistan ve 20 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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