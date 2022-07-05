Durdurulan aracın stepne bölümünden 3 adet ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Durdurulan aracın stepne bölümünden 3 adet ruhsatsız silah çıktı

05.07.2022 15:50

Durdurulan aracın stepne bölümünden 3 adet ruhsatsız silah çıktı Narkotik ekipleri, park bahçeler, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik çalışma yaptı Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepne bölümüne zulalanmış halde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Durdurulan aracın stepne bölümünden 3 adet ruhsatsız silah çıktı

Narkotik ekipleri, park bahçeler, şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik çalışma yaptı

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepne bölümüne zulalanmış halde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu'da bulunan park-bahçeler, metruk binalar, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kontroller yaptı. Kontroller sırasında şüphelenerek durdurulan bir aracın stepne bölümünde zulalanmış şekilde 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 47 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Ünye Emniyet Müdürlüğü yakınlarında silah sesleri ekipleri harekete geçirdi: 3 adet boş kovan bulundu Son Dakika | Ünye Emniyet Müdürlüğü yakınlarında silah sesleri ekipleri harekete geçirdi: 3 adet boş kovan bulundu (ek güvenlik kamerası görüntüsüyle) KAĞITHANE'DE ÇEKİÇLİ SALDIRI: 3 İŞ YERİ İLE 2 ARACIN CAMLARINI KIRDI (ek güvenlik kamerası görüntüsüyle) KAĞITHANE'DE ÇEKİÇLİ SALDIRI: 3 İŞ YERİ İLE 2 ARACIN CAMLARINI KIRDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan aracın stepne bölümünden 3 adet ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:01:21. #1.13#
SON DAKİKA: Durdurulan aracın stepne bölümünden 3 adet ruhsatsız silah çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement