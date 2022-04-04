Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı - Son Dakika
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Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı

04.04.2022 09:44
Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı

Gaziantep'te polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor. Narkotimler yaptıkları çalışmalar neticesinde kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini edindi. İstihbari bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta detaylı arama yapan narkotimler araçta 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı. - GAZİANTEP

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Metamfetamin, Gaziantep, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı - Son Dakika
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