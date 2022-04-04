Gaziantep'te polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürüyor. Narkotimler yaptıkları çalışmalar neticesinde kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini edindi. İstihbari bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Araçta detaylı arama yapan narkotimler araçta 22 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda araç sürücüsü gözaltına alındı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Polisin durdurduğu araçtan 22 kilo sıvı metamfetamin çıktı - Son Dakika