Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu.

ARABANIN HER TARAFINA GİRMİŞLER

Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü. Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.