Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış - Son Dakika
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Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış

12.05.2022 21:04

Diyarbakır'da polis ekiplerinin takip sonucu durdurduğu otomobilden 16 kaçak göçmen çıktı. Kaçakların otomobile nasıl sığdığı anlaşılmazken, 3 kişinin bagajdan çıkması büyük şaşkınlık yarattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlere karşı başlattıkları mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde takip ettikleri ve plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu.

ARABANIN HER TARAFINA GİRMİŞLER

Durdurulan otomobilden, aralarında bir kadının da olduğu 3'ü bagaj kısmında 16 kaçak göçmen çıktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Otomobilden çıkarılan kaçak göçmenler ve sürücü, polis merkezine götürüldü. Otomobilin sürücüsü ile kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polisin durdurduğu sivil otobüsteki kaçak göçmenler in in bitmedi! Asıl sürpriz bagajdan çıktı
Polisin durdurduğu sivil otobüsteki kaçak göçmenler in in bitmedi! Asıl sürpriz bagajdan çıktı
Polisin durdurduğu sivil otobüsteki kaçak göçmenler in in bitmedi! Asıl sürpriz bagajdan çıktı
Polisin durdurduğu sivil otobüsteki kaçak göçmenler in in bitmedi! Asıl sürpriz bagajdan çıktı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış - Son Dakika
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