Son Dakika Haberleri: Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

7 saat önce

İzmir'in Foça ilçesinde, polisin durduğu araçta yapılan aramada esrar ele geçirildi.

Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesinde, polisin durduğu araçta yapılan aramada esrar ele geçirildi.


Edilen bilgiye göre, Foça ilçesi girişinde uygulama yapan Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Otomobil sürücüsü M.Y. (59) üzerinde yapılan üst aramasında, esrar ele geçirildi. Ekipler daha sonrada cumhuriyet savcısının kararıyla araç içerisinde de arama yaptı. Araçta yapılan aramada, bez içine sarılmış olarak içime hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler, sarmalık olarak tanımlanan kağıt ve kanunen bulundurulması yasak olan 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.Y. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

İzmir, Foça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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