Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi

26.02.2022 20:23
Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı minibüsün tavanının klima haznesinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi.

AĞRI'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı minibüsün tavanının klima haznesinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulamada şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Ekiplerin narkotik köpeği ile minibüste yaptığı aramada, aracın tavanının klima haznesinde 140 paket halinde 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi
Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi
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Narkotik, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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