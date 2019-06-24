Son Dakika Haberleri: Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

32 dakika önce

Aydın'da durdurulan otomobilde 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.

Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı, System.String[]
Aydın'da durdurulan otomobilde 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili Balıkköy mevkisinde durdurdu.
Araçtaki aramada 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca bulundu.
Gözaltına alınan sürücü İ.S, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:27 Kaynak: AA
aydın, tabanca, esrar, uyuşturucu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 17:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]