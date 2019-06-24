Polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
32 dakika önce
Aydın'da durdurulan otomobilde 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:27 Kaynak: AA
'da durdurulan otomobilde 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili Balıkköy mevkisinde durdurdu.
Araçtaki aramada 15 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ile 1 tabanca bulundu.
Gözaltına alınan sürücü İ.S, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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