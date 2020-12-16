Polisin durdurduğu panelvan minibüs trafikten men edildi, içindekiler evlerine yürüyerek gitti - Son Dakika

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin durdurduğu panelvan minibüs, amacı dışında kullanılıp, yolcu taşıdığı için trafikten men edildi. Sürücüye 2 bin 744 TL ceza kesilirken, araçtaki 6 kişi evlerine yürüyerek, gitti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. İnegöl ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında, 10 CCV 79 plakalı panelvan minibüsü durduran ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Fabrikada çalışan sürücü Nevzat E. (23) ve 5 kişi, izin belgelerini gösterdi. Ekipler, panelvan minibüsteki yolcuların usulsüz olarak yolculuk yaptığını tespit etti. Ekipler, amacı dışında kullanılan minibüsü trafikten men ederek, sürücüsüne 2 bin 744 TL para cezası uyguladı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, panelvan minibüsteki 6 kişi ise evlerine yürüyerek, gitti.