Son Dakika Haberleri: Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında
Son Dakika 3. Sayfa Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında

Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında

24 dakika önce

Samsun'da polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 kişi gözaltına alındı.

Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında, System.String[]

Samsun'da polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen M.B.'yi yakalamak istedi. İddiaya göre olay yerinde bulunan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. polise direnip mukavemette bulunarak M.B.'yi teslim etmek istemedi. M.B. ise kaçmayı başardı. Polislere görevini yaptırmayıp mukavemette bulundukları iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Canik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi
Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]