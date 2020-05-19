Polisin elinden kaçan tutuklu çocuk, 7 saat sonra yakalanarak cezaevine kondu - Son Dakika

Karaman'da silahla adam yaralama suçundan tutuklanan ve sağlık kontrolü için getirildiği hastanede polislerin elinden kaçan 16 yaşındaki çocuk 7 saatlik çalışmanın ardından tekrar yakalanarak cezaevine teslim edildi.



Alınan bilgiye göre, Karaman'da dün öğleden sonra çıkartıldığı mahkemece silahla adam yaralama suçundan tutuklanan 16 yaşındaki Y.B., sağlık raporu için getirildiği Karaman Devlet Hastanesinde görevli polislerin elinden kaçtı. Polislerin peşinden koşmasına rağmen sokak aralarına girerek izini kaybeden Y.B'yi yakalamak için tüm polis ekipleri seferber oldu. Y.B'nin gidebileceği yerlere pusu atan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, şahsı gece saat 01.30 sıralarında merkezde bulunan bir parkta kıskıvrak yakaladı. Ters kelepçe takıldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.B., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN