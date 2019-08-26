Son Dakika Haberleri: Polisin elinden kurtulduğunu sanmıştı, 6 saat geçmeden yakalandı
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Polisin elinden kurtulduğunu sanmıştı, 6 saat geçmeden yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta 4. kattaki evin penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunarak polisten kaçan zanlı, filmleri aratmayan kaçışın ardından 6 saat geçmeden polis ekiplerince yakalandı.

Polisin elinden kurtulduğunu sanmıştı, 6 saat geçmeden yakalandı, System.String[]

Sivas'ta 4. kattaki evin penceresinden sarkıttığı çarşafa tutunarak polisten kaçan zanlı, filmleri aratmayan kaçışın ardından 6 saat geçmeden polis ekiplerince yakalandı.


Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan İ.K., geçtiğimiz gün Abdulvahap Gazi Mahallesi'nde bulunan babasının evinden 4.kattan sarkıttığı çarşaf ile polis ekiplerinden kaçmayı başarmıştı. İ.K., polis ekiplerinin başlattığı takip neticesinden 6 saat sonra boş bir arazide gizlenmeye çalışırken yakalandı. İ.K., alınan ifadesi ve sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.


Zanlıyı polis ekiplerine babası Hacı Mehmet K., ihbar etmişti. - SİVAS

Sivas, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
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