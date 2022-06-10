Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 100 Haziran'da, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik 41 ekip ve 104 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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