Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı

10.06.2022 17:07
Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da adli makamlarca haklarında arama emri bulunan 57 şahıs, polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya'da adli makamlarca haklarında arama emri bulunan 57 şahıs, polis ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 100 Haziran'da, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik 41 ekip ve 104 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında; hakkında kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullanma, cinsel saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, hakaret, tehdit suçlarından arama kararının bulunduğu 57 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin eş zamanlı operasyonunda 57 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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