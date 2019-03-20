Son Dakika Haberleri: Polisin 'Eşini Ben Arayacağım' Sözü İntihardan Vazgeçirdi

Polisin 'Eşini Ben Arayacağım' Sözü İntihardan Vazgeçirdi

32 dakika önce

ANTALYA'da, ei tarafından terk edildiği için inşaat halindeki bir binanın en üst katına çıkan Mustafa A., bir polis memurunun "Eşini ben arayacağım" sözü üzerine intihardan vazgeçti.

Polisin 'Eşini Ben Arayacağım' Sözü İntihardan Vazgeçirdi, System.String[]
ANTALYA'da, ei tarafından terk edildiği için inşaat halindeki bir binanın en üst katına çıkan Mustafa A., bir polis memurunun "Eşini ben arayacağım" sözü üzerine intihardan vazgeçti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'nde bulunan Kırçiçeği Caddesi üzerindeki inşaat halindeki binada yaşandı. Aracıyla inşaat alanına gelen Mustafa A., 6 katlı binanın en üst katına çıktı. Burada bir süre alkol alan Mustafa A.'yı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı açarak önlem aldı. Mustafa A. eşinin çocuklarını alıp gittiğini, kendilerine ulaşamadığını söyledi. Polislerden Ertuğrul Doğan, uzun süre ikna etmeye çalıştığı Mustafa A.'ya  'Eşini ben arayacağım' diyerek, söz verdi. Bunun üzerine Mustafa A. intihardan vazgeçti. Mustafa A., olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından hastaneye götürüldü. Çevredekiler ise polisleri alkışladı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Kepez, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu! Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi! Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisin 'Eşini Ben Arayacağım' Sözü İntihardan Vazgeçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]