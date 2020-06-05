Polisin etkisiz hale getirdiği tüfekli saldırgan: Eşimin eski kocası tehdit ediyordu - Son Dakika

MALATYA'da, eşinin eski kocasına ait iş yerine gidip, tüfekle ateş açan ve polis tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından tutuklanan Ömür K. (45) emniyetteki ifadesinde, "Eşimin eski kocası tarafından sürekli tehdit ediilyordum, beni yine arayınca gözüm karardı, ateş açtım" dediği öğrenildi.

Mimar Sinan Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, Ömür K., eşinin eski kocası Murat Ç.'nin emlakçılık yapıp, inşaat malzemesi sattığı iş yerine giderek tüfekle ateş etti. Cadde üzerinde etrafa rastgele ateş açan ve araçların geçişine engel olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'SÜREKLİ TEHTİT EDİLİYORDUM'

Emniyette sorgulanan Ömür K., evlendiği eşinin eski kocası tarafından sürekli rahatsız edildiğini öne sürdüğü ifadesinde, "Eşim ile eski kocasının 2 çocukları vardı. Bu çocuklar mahkeme kararıyla bizde kalıyordu. Çocuklar da bizle yaşamak istiyor zaten. O kişi arayıp 'çocukları alacağım' diye tehdit ediyordu. Beni yine arayınca gözüm karardı ve havaya ateş açtım, kendimde değildim" dediği öğrenildi.

Bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde; Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.