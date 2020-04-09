Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsetti - Son Dakika

YALOVA'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, koronavirüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. 'Evde Kal' anonsunu şarkı söyleyerek yapan polis memuru İbrahim Vatansever'in moral veren anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Polis aracından, "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem" diye şarkı söyleyerek halkı uyaran polis ekiplerine vatandaşlar alkışlarla cevap verdi.