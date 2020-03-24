Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: "Yayan gideyim dizlerim açılsın" - Son Dakika
Son Dakika Genel Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: 'Yayan gideyim dizlerim açılsın' - Son Dakika

Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: "Yayan gideyim dizlerim açılsın"

6 saat önce

- Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: "Yayan gideyim dizlerim açılsın" İçişleri Bakanlığının aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor.

- Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: "Yayan gideyim dizlerim açılsın"

KARAMAN - İçişleri Bakanlığının aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor. Karaman'da yasağa rağmen dışarı çıkan yaşlı bir vatandaş kendisini evine bırakmak isteyen polislere, "Bırakın beni yayan gideyim, dizlerim açılsın" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak alınan 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma kısıtlamasına rağmen bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almayarak sokağa çıkmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra bankaların da kapılarında tedbir ve uyarıları umursamayan vatandaşlar çok yakın mesafede kuyruklar oluşturuyor. Karaman'da da polis ekipleri, denetimler yaparak vatandaşları uyarıyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarla kendilerini uyaran polisler arasında zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşanıyor. Polis ekiplerinin ikaz ettiği yaşlı bir vatandaş, "Bırakın beni yayan gideyim de dizlerim açılsın" demesine rağmen polis aracına bindirilerek evine bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün ekipler de gün boyunca 65 yaş ve üzerindeki yaşlıları evlerine girmeleri konusunda uyarırken, parklarda gezen gençlere ve banka kuyruklarındaki vatandaşlara yakın mesafeden kaçınıp dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Polisin evine bırakmak istediği yaşlı adam: Yayan gideyim dizlerim açılsın

Koronavirüs, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:32 Kaynak: İHA

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