Polisin, eylem hazırlığındaki teröristi yakalaması örgüt için infazı da ortaya çıkardı - Son Dakika
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Polisin, eylem hazırlığındaki teröristi yakalaması örgüt için infazı da ortaya çıkardı

24.02.2023 21:24
Polisin, eylem hazırlığındaki teröristi yakalaması örgüt için infazı da ortaya çıkardı

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Hebat Helat' kod adlı terörist Sıtkı Kurtoğlu, Şanlıurfa'da yapılan operasyonla yakalandı.

TERÖR örgütü PKK/KCK'nın talimatı ile silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Hebat Helat' kod adlı terörist Sıtkı Kurtoğlu, Şanlıurfa'da yapılan operasyonla yakalandı. Terör örgütü mensubu, yapılan sorgusunda başka bir teröristi infaz ettiğini ve evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, 'Hebat Helat' kod adlı terörist Sıtkı Kurtoğlu'nun yakalanması için operasyon düzenlendi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Gönen Mahallesi Karacurun mezrasında bulunan bir bağ evinde saklandığı ve örgüte 2005 yılında katıldığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist, bulunduğu ikamete yapılan operasyona ateşle karşılık verdi. Polis özel harekat timleri tarafından teslim olması yönünde çağrılar yapılan terörist, yaşanan çatışma sonrası yaralı olarak teslim oldu. Örgüt mensubunun üzerinde ve saklandığı ikamette yapılan aramada; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet baretta marka tabanca, 2 adet tabancaya ait susturucu, 2 adet el bombası ve fişekler ele geçirildi.

EYLEM TALİMATINI YERİNE GETİRMEYEN ÖRGÜT MENSUBUNU İNFAZ ETTİTerörist Sıtkı Kurtoğlu yapılan sorgusunda ise bir cinayet ortaya çıktı. Teröristin polise verdiği ifadede birkaç ay önce beraberindeki 'Hogir' kod adlı PKK/KCK terör örgüt mensubuna eylem talimatı verdiğini, talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi üzerine bu örgüt mensubunu öldürdüğünü ve evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Polis tarafından evin bahçesinde yapılan aramalarda toprağa gömülü halde çürümüş vaziyette teröristin cesedine ulaşıldı.

Terörist Sıtkı Kurtoğlu'nun Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika 3. Sayfa Polisin, eylem hazırlığındaki teröristi yakalaması örgüt için infazı da ortaya çıkardı - Son Dakika

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