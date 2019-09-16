Son Dakika Haberleri: Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler
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Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler

1 saat önce

Antalya'da isminin Arzu A., olduğu öğrenilen kadın, olay yerine gelen ekiplere ecel terleri döktürdü. Alkollü genç kadın, bir gazetecinin, "Polisler senin için endişeleniyor" sözüne "Ne kadar karizmatikler" şeklinde karşılık verdi.

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler, System.String[]

Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucuna gelen alkollü genç kadın, polise zor anlar yaşattı. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen kadına ekipler müsaade etmedi. Bir gazetecinin, "Polisler senin için endişeleniyor" sözüne de genç kadın, "Ne kadar karizmatikler" şeklinde cevap verdi.

Konyaaltı Caddesi'ndeki 30 metrelik falezlerde saat 11.00 sıralarında bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü olduğu belirtilen genç kadın, polislere güçlük çıkarttı. Falezlerin ucuna yönelmek isteyen Arzu A.'ya ekipler müsaade etmeyip bölgeden uzaklaşması için uzun süre dil döktü.

"NE KADAR KARİZMATİKLER"

Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini belirten Arzu A., daha sonra bir kayalığın üzerine uzanarak bir müddet dinlendi. Arzu A., bir gazetecinin, 'Polisler senin için endişeleniyor' sözüne de, 'Ne kadar karizmatikler. Onlara selam söyle' karşılığını verdi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk kontrolü yapılan Arzu A., ardından kadın polis memurunun iknasıyla falezlerden uzaklaştı. Arzu A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
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