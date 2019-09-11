Polisin fsm köprüsü'nde yakaladığı şüphelilerin yaptıkları hırsızlıklar kamerada

30 SANİYEDE HIRSIZLIK
İstanbul'da 6 ay içinde gece saatlerinde, 63 lüks otomobilin camlarını kırarak araç içine giren şüphelilerin led ekran, kontrol paneli, parçaları çalarak hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık olayını 30 saniyede gerçekleştirdikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre şüpheliler bir gecede en az 6 lüks otomobil, en fazla 10 lüks otomobilin parçalarını çaldı. Piyasa değeri 10 bin lira olan otomobil parçalarını 4 bin liraya sattıkları tespit edildi.
FSM KÖPRÜSÜNDE OPERASYONLA YAKALANDILAR
Polis, ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kullandığı çalıntı plakalı aracı ve eşkallerini tespit etti. Polis ekipleri, yaptığı takip sonucu 7 Eylül Cumartesi günü Fatih Sultan Mehmet köprüsünü trafiğe kapatarak şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin vatandaşların araçlarına çarparak kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin FSM köprüsünde yaptığı operasyonla Hünkar K.(27), Onur E.(26) isimli şüpheliler köprüde araçlarıyla beraber ele geçirildi. Ardından ekipler olaya karıştığını tespit ettiği Fatih R.(25) isimli diğer bir şüpheliyi yakaladı. Poliste çok sayıda dosyası bulunduğu ortaya çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
KABARIK SUÇ DOSYALARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları öğrenildi. Hünkar K.'nın 64 suç kaydı, Onur E.'nin 76, Fatih R'nin ise 48 suç dosyası olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin suç kayıtlarının hırsızlık suçundan olduğu öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Şüphelilerin çalıntı plakalı araçlarıyla olay yerine geldiği araçtan inen bir şüphelinin tespit ettiği aracın camını saniyeler içinde patlattığı görüldü. Diğer bir şüphelinin de araçtan inerek arkadaşının söktüğü otomobil parçalarını kendi araçlarına taşıdığı görüldü.
CAMDAN CAMA HIRSIZLIK
Diğer bir görüntüde ise şüphelilerden birinin sıfır olarak yanaştırdıkları araçlarının yanındaki aracın camını kırarak içeri girdiği söktüğü parçaları camdan cama geçerek çaldığı görüldü.