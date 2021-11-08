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POLİSİN FÜNYE İLE PATLATTIĞI ÇANTADAN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI - Son Dakika

POLİSİN FÜNYE İLE PATLATTIĞI ÇANTADAN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI

08.11.2021 20:41

KARS'ta mağazaların bulunduğu Faikbey Caddesinde kaldırımda unutulan çanta polisi alarma geçirdi.

KARS'ta mağazaların bulunduğu Faikbey Caddesinde kaldırımda unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra fünye ile patlatılan çantadan iç çamaşırı çıktı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Faikbey Caddesinde meydana geldi. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Faikbey caddesinde kaldırımda bulunan sahipsiz çantayı gören vatandaşlar polise bilgi verdi. Caddeye gelen polis ekipleri, çantanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridine alarak, araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, vatandaşlar uyarıldıktan sonra güvenlik tedbiri altında fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden iç çamaşırı çıktı. Polis ekipleri, bölgede yaptıkları temizlikten sonra Faikbey Caddesi yeniden trafiğe açıldı. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSİN FÜNYE İLE PATLATTIĞI ÇANTADAN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: POLİSİN FÜNYE İLE PATLATTIĞI ÇANTADAN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKTI - Son Dakika
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