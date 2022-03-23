Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

23.03.2022 18:03
Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinde etil alkol ve anason kullanılarak sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Polisler iş yerinde yaptıkları aramada 15 şişe sahte içki ile 15 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

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12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta bir iş yerinde sahte içki ve etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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