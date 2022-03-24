Polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı - Son Dakika
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Polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı

24.03.2022 00:57
Polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada etil alkol ve anason kullanılarak imal edilen 15 şişe sahte rakı ve 15 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS

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Şarkışla'da jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu Şarkışla'da jandarma ekipleri yaşlılara moral ziyaretinde bulundu Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok Emniyetten kaçakçılığa geçiş yok

Şarkışla, Polis, Sivas, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı - Son Dakika


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