Polisin gözünden kaçmadı, sahte alkol üreten kişi yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada etil alkol ve anason kullanılarak imal edilen 15 şişe sahte rakı ve 15 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahsa Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - SİVAS