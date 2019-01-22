Son Dakika Haberleri: Polisin Halka Dağıttığı Video ile Ünlü Olan Hırsız Londra'da Yakalandı

Polisin Halka Dağıttığı Video ile Ünlü Olan Hırsız Londra'da Yakalandı

42 dakika önce

36 yaşındaki Abdulah Husseini, Blackpool kentindeki mahkemeye çıkmadığı için aranıyordu.

Polisin Halka Dağıttığı Video ile Ünlü Olan Hırsız Londra'da Yakalandı, System.String[]
36 yaşındaki Abdulah Husseini, Blackpool kentindeki mahkemeye çıkmadığı için aranıyordu. Mont, telefon ve cüzdan hırsızlığıyla suçlanan Husseini çarşamba günü mahkemeye çıkacak.

YILDIZ OYUNCU KARŞILIK VERDİ

Lancashire polisi, Husseini'yi yakalamak için bir kasa bira taşırkenki fotoğrafını dağıtmış, fotoğraf David Schwimmer'a benzerliği nedeniyle sosyal medyada viral olmuştu. Videodaki benzerliği farkeden Schwimmer da benzer bir video çekerek karşılık vermişti. Husseini, hakkında çalıntı mal bulundurma suçlaması nedeniyle ayrı bir dosyadan da aranıyordu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:45 

Blackpool, Güncel
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