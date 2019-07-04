Son Dakika Haberleri: Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada
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Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle girdikleri duruşma sonrası adliyeden çıkan iki aile arasında kavga yaşandı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak için polis silahla havaya ateş açtı. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme sonrası adliyeden çıkan taraflar kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya müdahale eden polisler, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş açtı. Kavganın ortasında kalan bazı kadınlar çığlık attı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Toplam 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
(Hüseyin Bozkurt/İHA)
Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga kamerada
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
Güncel
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