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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı

24.12.2021 23:40

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi polis tarafından kurtarıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi polis tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin giremedikleri eve polis ekipleri pencere camlarını kırarak girerken, baygın vaziyette bulunan 3 kişilik aile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi 1760 Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ısınmak için kömür sobasını yakan Ünlü ailesinden bir süre sonra haber alamayan aile üyeleri durumu 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve giremeyince bu defa polisten yardım istedi. Bunun üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekipleri itfaiyeyi beklemeden evin pençesinin camını kırarak içeri girdi. İçeri giren polis ve sağlık ekipleri anne Zeliha, baba Yaşar ve çocukları Galip Ünlü'yü bir oda da baygın şekilde buldu. Polis ekipleri ilk iş olarak evdeki bütün kapı ve pencereleri açarak evi havalandırdı. Ardından sağlık ekipleri şahısları ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi bir aileye ölümden döndürürken, hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise sobayı balkona çıkararak herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı

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Yeşilyurt, Karahisar, Kömür, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileyi polis kurtardı - Son Dakika
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