Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

KÜTAHYA'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden İ.K. kullandığı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu ekip otosuna çarparak duran İ.K. ve 2 arkadaşı gözaltına alınırken koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Bahçelievler Mahallesinde gece yarısı sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdüren Yunus timleri, İ.K. idaresindeki 34 NSJ 19 plakalı aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İkaza uymayan sürücü kaçtı. Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamaca sırasında ters yöne giren araç sürücüsü İ.K., Mehmet Güldaş Caddesinde geri manevra yaptığı sırada arkasındaki ekip otosuna çarparak durdu. Araçtaki sürücü İ.K., A.C.D. ve O.D. gözaltına alınırken sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150 lira, toplamda 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Sağlık kontrollerinin ardından götürüldükleri polis merkezinde soruşturmalarının devam ettiği bildirildi.