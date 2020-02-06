Polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

Polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu

20 dakika önce

Siirt'te 2 PKK'lı kadın terörist, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt'te 2 PKK'lı kadın terörist, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Polisin iknası sonucu 2 terörist teslim oldu

Polis, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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